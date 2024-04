Deutschland verteidigt sich vor IGH gegen Vorwurf der Völkermord-Begünstigung

Den Haag: Deutschland muss sich heute vor dem Internationalen Gerichtshof gegen den Vorwurf der Begünstigung des Völkermordes im Gazastreifen verteidigen. Am Vormittag sind die Plädoyers für die Bundesrepublik geplant. Vorab hieß es schon von deutscher Seite, man weise die Anschuldigungen "umfassend" zurück. Nicaragua wirft Deutschland vor, durch politische, finanzielle und militärische Unterstützung an Israel Völkermord im Gaza-Krieg zu ermöglichen. Im vergangenen Jahr hatte die Bundesregierung Rüstungslieferungen für über 320 Millionen Euro an Israel genehmigt - zehnmal so viel wie im Jahr davor. Nicaragua will zunächst im Eilverfahren erreichen, dass Deutschland die Waffenlieferungen stoppen muss.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2024 08:00 Uhr