Deutschland verstärkt Energie-Kooperationen mit Slowenien und Österreich

Nachrichtenarchiv - 12.07.2022 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts des drohenden Gasmangels verstärkt Deutschland die Zusammenarbeit mit den europäischen Partnern. Bundeskanzler Scholz hat darüber mit seinem slowenischen Amtskollegen Golob beraten. Es müsse alles getan werden, um Abhängigkeiten bei Energielieferungen zu reduzieren. Dabei spiele auch Windkraft und Solarenergie eine große Rolle für beide Länder, sagte Scholz in der anschließenden Pressekonferenz. Ähnlich äußerte sich der slowenische Regierungschef. Vorher hatte Wirtschaftsminister Habeck in Wien mit der österreichischen Energieministerin Gewessler gesprochen. Dabei bekannten sich beide Länder in einer gemeinsamen Erklärung zu einer engen Energie-Kooperation.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.07.2022 18:15 Uhr