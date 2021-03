Deutschland verspricht mehr als eine Milliarde Euro für Syrien

Brüssel: Bei der Syrien-Geberkonferenz von Europäischer Union und Vereinten Nationen will die Bundesregierung mehr als eine Milliarde Euro zusagen. Regierungssprecher Seibert sagte, 2020 habe Deutschland 1,58 Milliarden Euro in Aussicht gestellt, dieses Jahr werde es einen ähnlich substanziellen Beitrag leisten. Insgesamt hoffen die Organisatoren auf Zusagen in Höhe von 8, 5 Milliarden Euro. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen sind 24 Millionen Kinder, Frauen und Männer auf Hilfen wie Lebensmittel und Medikamente angewiesen. Der Konflikt in Syrien hatte vor zehn Jahren mit einem Aufstand gegen Präsident Assad begonnen, den das Regime niederschlug. Hunderttausende Menschen starben, weite Teile des Landes sind verwüstet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2021 14:00 Uhr