Deutschland verspricht Kiew weitere Raketenwerfer und Transporter

Nachrichtenarchiv - 15.09.2022 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Deutschland liefert weitere schwere Waffen an die Ukraine. Verteidigungsministerin Lambrecht versprach unter anderem zwei weitere Mehrfachraketenwerfer und 50 gepanzerte Truppenfahrzeuge. Außerdem unterstütze man Kiew über einen Ringtausch mit Griechenland mit 40 Schützenpanzern sowjetischer Bauart. Lambrecht betonte, man stehe im mutigen Kampf der Ukraine klar an ihrer Seite. Die von der Ukraine gewünschten Kampfpanzer des Typs Leopard II will die Bundesregierung aber weiterhin nicht liefern. Der ukrainische Präsident Selenskyj betonte heute, sein Land brauche derzeit vor allem Luftabwehrsysteme, um sich vor russischen Angriffen zu schützen. Die Systeme, die Deutschland versprochen habe, seien bisher aber noch nicht eingetroffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.09.2022 18:45 Uhr