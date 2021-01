Deutschland verliert gegen Spanien bei der Handball-WM

Russische Behörden warnen Nawalny-Anhänger vor Protesten

Moskau: Angesichts geplanter Proteste am Samstag haben die russischen Behörden die Anhänger von Kreml-Kritiker Nawalny vor weiteren Aufrufen zu Demonstrationen gewarnt. Die Generalstaatsanwaltschaft in Moskau erklärte, die Vorbereitung und die Teilnahme an illegalen Massenprotesten werde schwerwiegende Folgen haben. Nawalny war am Sonntag direkt nach seiner Rückkehr aus Deutschland in Moskau festgenommen worden. Am Montag verhängte ein russisches Gericht in einem Eilverfahren 30 Tage Haft gegen ihn wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen. Die Anhänger Nawalnys riefen daraufhin für Samstag zu Demonstrationen in rund 65 Städten im ganzen Land auf. Bundeskanzlerin Merkel hatte heute noch einmal mit Nachdruck die sofortige Freilassung Nawalnys gefordert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2021 22:00 Uhr