Deutschland verliert beim WM-Auftakt 1 zu 2 gegen Japan

Nachrichtenarchiv - 23.11.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Doha: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft in Katar einen Fehlstart hingelegt. Die DFB-Auswahl verlor ihr Auftaktspiel gegen Japan mit 1:2 und steht damit schon frühzeitig unter Druck. Den Treffer für Deutschland erzielte Ilkay Gündogan per Foulelfmeter in der 33. Minute. Für Japan trafen die beiden Bundesligaprofis Ritsu Doan und Takuma Asano. Am Sonntag trifft die deutsche Mannschaft im zweiten Gruppenspiel auf Spanien. Vor Anpfiff der heutigen Partie hatten sich die deutschen Nationalspieler beim Mannschaftsfoto aus Protest gegen die Fifa den Mund zugehalten. Hintergrund ist das Verbot der "One Love Kapitänsbinde". Der DFB erklärte dazu, dem Verband die Binde zu verbieten, bedeute, ihm den Mund zu verbieten. Im ersten WM-Spiel des Tages hatten sich Kroatien und Marokko 0:0 getrennt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2022 17:00 Uhr