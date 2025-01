Deutschland verliert bei Handball-WM gegen Dänemark

Zum Sport: Bei der Handball-WM steht das deutsche Team im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale unter Zugzwang. Zum Auftakt der Hauptrunde verlor die Mannschaft am Abend 30:40 gegen Favorit Dänemark. Nächster Gegner am Donnerstag ist das Team aus Italien. - In der Fußball-Champions-League waren drei deutsche Vereine im Einsatz: Dortmund verlor in Bologna mit 1:2. Leverkusen unterlag ebenfalls mit 1:2 bei Atletico Madrid. Und Stuttgart gewann in Bratislava mit 3:1.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2025 00:00 Uhr