Deutschland verliert bei Fußball-EM gegen Frankreich 0:1

Nachrichtenarchiv - 16.06.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage in die Europameisterschaft gestartet. Die DFB-Elf verlor gegen Weltmeister Frankreich am Abend mit 0:1. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Verteidiger Mats Hummels durch ein Eigentor. Bundestrainer Jogi Löw sprach von einem brutal intensiven Spiel, seinem Team habe nur die Durchschlagskraft im letzten Drittel gefehlt. Am Samstag trifft Deutschland auf Portugal. Der amtierende Europameister führt nach einem 3:0-Sieg über Ungarn die Gruppe F an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2021 06:00 Uhr