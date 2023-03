Deutschland verliert bei ausländischen Fachkräften an Beliebtheit

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: In der Nacht teils klar, teils bewölkt mit Regen

Das Wetter in Bayern: Im Norden wechselnd bewölkt, vereinzelt Schauer; im Süden meist trocken mit teils längeren klaren Abschnitten. In den Hochlagen der Alpen gilt weiter eine Warnung vor Orkanböen. In der Nacht teils klar, teils bewölkt und zunächst meist trocken, später von Nordwesten her neuer Regen. Tiefstwerte 9 bis 1 Grad. Morgen in Ober- und Niederbayern sonnige Abschnitte, sonst bewölkt und zeitweise Regen. Höchstwerte 8 bis 14, am Samstag 1 bis 9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2023 17:00 Uhr