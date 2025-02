Deutschland verliert an Boden im Korruptionsindex

Berlin: In Sachen Korruptionsbekämpfung kommt Deutschland nicht voran. Das geht aus dem neuen Korruptionswahrnehmungsindex hervor, den Transparency International für das vergangene Jahr veröffentlicht hat. Darin liegt Deutschland auf Rang 15 und damit drei Positionen schlechter als im Jahr zuvor. Das Land mit der weltweit am wenigsten wahrgenommenen Korruption in Politik und Verwaltung bleibt Dänemark, Letzter ist weiter Südsudan. Die Vorsitzende von Transparency Deutschland, Herzog, sprach von einem besorgniserregenden Trend hierzulande. Sie kritisierte vor allem "zweifelhafte Wege der Parteienfinanzierung", insbesondere bei AfD und BSW.

