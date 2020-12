Deutschland verbietet Flüge aus Großbritannien

Nachrichtenarchiv - 21.12.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Seit Mitternacht dürfen keine Passagierflugzeuge mehr aus Großbritannien in Deutschland landen. Auch viele andere EU-Staaten reagieren mit Beschränkungen des Flug-, Fähr- und Zugverkehrs auf das Auftreten einer neuen Corona-Variante im Südosten Englands. Sie gilt als bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte. In Hannover mussten sich am Abend über 60 Passagiere eines Flugs aus London testen lassen, für sie wurden Notbetten am Flughafen eingerichtet. Auch in Stuttgart durften aus London einreisende Passagiere nur dann den Airport verlassen, wenn ihr Corona-Schnelltest negativ war. Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft hat für heute ein Notfalltreffen mit den anderen Mitgliedern einberufen, um ein gemeinsames Vorgehen abzustimmen. Auch die britische Regierung will in einer Krisensitzung über die Lage beraten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.12.2020 05:00 Uhr