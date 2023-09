Deutschland unterzeichnet Artemis-Abkommen

Washington: Deutschland ist dem internationalen Artemis-Abkommen zur Erforschung des Weltraums beigetreten. Damit werde man Teil eines wichtigen Abschnitts in der Raumfahrtgeschichte, erklärte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. In der Artemis-Vereinbarung sind Prinzipien festgehalten für die Kooperation in der zivilen Erkundung des Weltraums sowie bei der Nutzung von Mond, Mars, Kometen und Asteroiden zu friedlichen Zwecken. Kritiker sehen in dem Regelwerk einen Versuch der USA, das Weltraumrecht zu dominieren. Mit Deutschland gehören der Initiative nun insgesamt 29 Länder an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2023 07:00 Uhr