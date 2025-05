Deutschland unterstützt WHO mit weiteren zehn Millionen Euro

Berlin: Die Bundesregierung gibt der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weitere zehn Millionen Euro. Das teilte das Gesundheitsministerium mit. Damit unterstüzt Deutschland Reformen der WHO, die geplant sind, weil die USA sich als größter Beitragszahler zurückziehen. Hintergrund ist die Weltgesundheitsversammlung, die ab heute in Genf stattfindet. Dort steht die Verabschiedung des internationalen Pandemieabkommens im Mittelpunkt. Damit soll die Bekämpfung künftiger weltweiter Seuchen gestärkt werden.

