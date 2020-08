Deutschland unterstützt den Libanon mit 10 Millionen Euro Soforthilfe

Nachrichtenarchiv - 09.08.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Deutschland wird den Libanon mit 10 Millionen Euro Soforthilfe unterstützen. Das sagte Außenminister Maas der "Bild am Sonntag". Nach der schweren Explosion in Beirut sei das Land auf Hilfe angewiesen. Er sei fassungslos angesichts der über 300.000 Menschen, die ihr zu Hause verloren haben. Vertreter der Vereinten Nationen wollen heute ebenfalls über weitere Soforthilfen beraten. Das Treffen soll von UN-Generalsekretär Guterres und Frankreichs Präsident Macron geleitet werden. Die Zahl der Toten ist indes laut libanesischem Gesundheitsministerium auf 158 gestiegen. Gestern kam es in der Stadt erneut zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Ein Polizist wurde dabei nach Behördenangaben getötet, mindestens 170 Menschen wurden verletzt. Die Demonstranten forderten die Regierung zum Rücktritt auf und verlangten, dass die Verantwortlichen für die verheerende Explosion zur Rechenschaft gezogen werden. Der libanesische Ministerpräsident Diab versprach, seinem Kabinett Neuwahlen vorzuschlagen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.08.2020 01:00 Uhr