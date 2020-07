Deutschland unterstützt Afrika mit 1,4 Millionen Corona-Tests

Corona-Tests sollen durch Bundeszuschuss an die Krankenkassen finanziert werden

Berlin: Die Kosten der verpflichtenden Corona-Tests für Reise-Rückkehrer aus Risikogebieten sollen durch einen Bundeszuschuss an die Krankenkassen finanziert werden. Eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums kündigte eine entsprechende Verordnung an, die noch in dieser Woche in Kraft treten soll. Das Geld für die Tests soll zunächst aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds kommen, der dann wiederum mit Mitteln des Bundes aufgestockt wird. Für eine Million Tests veranschlagt das Bundesgesundheitsministerium Ausgaben in Höhe von rund 50 Millionen Euro, wie der "Spiegel" unter Berufung auf den Verordnungsentwurf berichtete.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2020 22:00 Uhr