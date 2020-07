Deutschland unterstützt Afrika mit 1,4 Millionen Corona-Tests

Nachrichtenarchiv - 29.07.2020 22:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Zur Bekämpfung des Coronavirus in Afrika stellt die Bundesregierung 1,4 Millionen Tests zur Verfügung. Entwicklungsminister Müller sagte, die Pandemie könne nur weltweit besiegt werden - oder gar nicht. In Afrika werden derzeit täglich etwa 20.000 Neuinfektionen gemeldet. Vor einem Monat waren es noch etwa halb so viele. Nach offiziellen Angaben wurden auf dem Kontinent mehr als 870.000 Infektionen registriert.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.07.2020 22:15 Uhr