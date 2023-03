Deutschland unternimmt laut Europarat zu wenig gegen Korruption

Meldungsarchiv - 16.03.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Straßburg: Nach Ansicht des Europarats unternimmt Deutschland zu wenig gegen Korruption. Bislang sei nur eine von vierzehn Empfehlungen des Anti-Korruptions-Gremiums "Greco" aus dem Jahr 2020 zufriedenstellend umgesetzt worden, heißt es in einem Bericht. Das Gremium hatte unter anderem empfohlen, Gesetzgebungsverfahren hierzulande transparenter zu gestalten und Einflüsse von Lobbyisten deutlicher zu machen. Bedauernswert sei auch, dass es immer noch keine schärferen Regeln für den Wechsel von Politikern in die Privatwirtschaft gebe, hieß es nun. Dem Europarat gehören 47 europäische Staaten an. Er kontrolliert, fördert und bewahrt die Rechtsstaatlichkeit, die Demokratie und die Menschenrechte innerhalb Europas.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2023 14:00 Uhr