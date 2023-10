Deutschland und vier weitere Staaten bekunden unerschütterliche Solidarität mit Israel

Berlin: Deutschland und vier weitere Staaten, darunter die USA, haben Israel in einer gemeinsamen Erklärung ihre volle Unterstützung zugesichert. Diese sei unerschütterlich und vereint, heißt es in der Mitteilung vom Abend. Der Präsident der deutsch-israelischen Gesellschaft, Beck, hat Deutschland indirekt aufgefordert, auch militärische Hilfe anzubieten. Dem Kölner-Stadtamzeiger sagte er, statt nur Israel-Fahnen zu hissen oder Flugzeuge mit blauer und weißer Folie zu bekleben, sollte man fragen, ob und welche Hilfe konkret gebraucht wird. Die USA zum Beispiel unterstützen Israel mit Munition, auch ein Flugzeugträger wurde ins östliche Mittelmeer verlagert. Auf den Prüfstand kommen derzeit die staatlichen Hilfen für die Palästinenser. Es sollen keine Gelder direkt an Behörden fließen, sondern in Projekte, die etwa die Strom- und Wasserversorgung aufrecht erhalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2023 08:00 Uhr