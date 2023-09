Deutschland und USA sichern Ukraine weitere Unterstützung zu

Washington: Deutschland und die USA haben der Ukraine auch künftig Rückendeckung bei ihrem Abwehrkampf gegen Russland zugesagt. Außenministerin Baerbock sagte bei einer Pressekonferenz mit ihrem US-Kollegen Blinken in Washington, man werde die Ukrainer unterstützen, solange sie dies brauchen. Sie verwies auf das - Zitat - "unendliche Leid", dass die russische Armee ukrainischen Soldaten, aber auch der Zivilbevölkerung zufügt. US-Außenminister Blinken ergänzte wörtlich: "Wir helfen, wo wir können - auch damit die Ukraine bei ihrer Gegenoffensive vorankommt." Er verlangte zudem, dass Russland nicht länger ukrainische Getreideexporte über das Schwarze Meer blockiert. Damit sorge Moskau für steigende Lebensmittelpreise. Menschen weltweit litten darunter. Baerbock reist von Washington aus nach New York weiter, wo sie kommende Woche an der Generaldebatte der UN-Vollversammlung teilnimmt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.09.2023 19:15 Uhr