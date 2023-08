Deutschland und UN verurteilen Militärputsch in Gabun

Berlin: Die Bundesregierung hat den Militärputsch im zentralafrikanischen Gabun verurteilt. Im Auswärtigen Amt hieß es, selbst wenn es berechtigte Kritik an der Transparenz und Rechtmäßigkeit der jüngsten Wahlen gebe, sei es nicht an Militärs, mit Gewalt in den politischen Prozess einzugreifen. Ähnlich äußerte sich UN-Generalsekretär Guterres. Es ist der achte Militärputsch in Afrika binnen drei Jahren. In Gabun haben die Soldaten jedoch keinen demokratischen Staatschef abgesetzt, wie im Niger, sondern einen langjährigen Autokraten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.08.2023 02:00 Uhr