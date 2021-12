Deutschland und Russland verabreden Gespräch über Ukraine-Konflikt

Nachrichtenarchiv - 24.12.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Hochrangige Vertreter Deutschlands und Russlands haben angeblich ein Treffen Anfang Januar zur Ukraine-Krise verabredet. Das meldet die Deutsche Presse-Agentur und beruft sich auf Regierungskreise. Der außenpolitische Berater von Kanzler Scholz, Plötner, und der russische Ukraine-Unterhändler Kosak haben das Treffen demnach bei einem Telefonat verabredet. Plötner habe dabei zur Deeskalation der Lage aufgerufen. Derweil meldet ein auf Satellitenbilder spezialisiertes US-Unternehmen, dass Russland seine Truppen an der Ostgrenze der Ukraine und auf der Krim in den vergangenen Wochen erneut verstärkt habe. Kreml-Sprecher Peskow verteidigte die seit Monaten andauernden Truppenbewegungen: Hintergrund seien unfreundliche Aktivitäten der NATO, der USA und mehrerer europäischer Länder, so Peskow.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2021 20:00 Uhr