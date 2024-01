Deutschland und Polen wollen Zusammenarbeit neu beleben

Berlin: Die Regierungen von Deutschland und Polen wollen nach dem Machtwechsel in Warschau ihre Zusammenarbeit neu beleben. Außenministerin Baerbock sagte nach einem Treffen mit ihrem polnischen Kollegen Sikorski, man wolle die Chance nutzen, "enger, besser und im gleichen Takt zusammenzuspielen". Nach den Worten Baerbocks braucht ein starkes Europa mehr denn je eine lebendige deutsch-polnische Freundschaft. Außenminister Sikorski sprach von einen wichtigen Schritt in Richtung Normalisierung der Beziehungen. Er machte aber deutlich, dass für Polen das Thema Weltkriegsreparationen noch nicht völlig abgeschlossen ist. Die Annährung der beiden Länder ist möglich geworden, weil in Polen die rechtsnationalistische PiS-Partei nach acht Jahren ihre Macht verlor.

