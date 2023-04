Deutschland und Polen arbeiten bei Panzer-Wartung enger zusammen

Meldungsarchiv - 21.04.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Ramstein: Deutschland und Polen verstärken ihre Zusammenarbeit, um die Ukraine zu unterstützen. Das hat Verteidigungsminister Pistorius am Rande des Treffens der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem Luftwaffenstützpunkt Ramstein betont. Demnach vereinbarten die zuständigen Minister einen Instandhaltungs-Pakt, der vorsieht, dass nahe der polnisch-ukrainischen Grenze ein Wartungszentrum errichtet wird. Dort sollen bei Bedarf Panzer schnell und sicher repariert werden. Laut Pistorius werden sich die Länder auch gemeinsam an den Kosten beteiligen. All das, so der SPD-Politiker, zeige die Entschlossenheit der westlichen Verbündeten. Man werde bei der Unterstützung für die Ukraine nicht nachlassen, egal wie lange es dauere. Zuvor hatte auch US-Verteidigungsminister Austin betont, man werde an der Militärhilfe für die Ukraine festhalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2023 16:00 Uhr