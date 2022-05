Deutschland und Katar unterzeichnen Energiepartnerschaft

Bundesrat billigt weitere Entlastungspläne

Berlin: Um die Bevölkerung angesichts steigender Preise zu entlasten, treten noch weitere Erleichterungen in den Bereichen Steuer, Energie und Familie in Kraft. Der Bundesrat hat auch für diese Maßnahmen der Bundesregierung grünes Licht gegeben. So soll ebenfalls ab Juni Tanken günstiger werden. Dazu wird die Energiesteuer auf Kraftstoffe gesenkt, was bei Benzin rund 30 Cent pro Liter ausmachen soll, bei Diesel etwa 14 Cent. Für Arbeitnehmer gibt es eine Energiepreispauschale von 300 Euro, wer Sozialleistungen bezieht, bekommt 200 Euro. Familien erhalten einen einmaligen Kinderbonus von 100 Euro. Stromkunden sollen vom Wegfall der EEG-Umlage ab Juli profitieren. Außerdem gibt es Steuersenkungen durch eine Erhöhung des Grundfreibetrags, des Kilometergeldes und der Werbungskostenpauschale.

