Deutschland und Katar unterzeichnen Energiepartnerschaft

Berlin: Deutschland und Katar wollen im Energie-Bereich enger zusammenarbeiten. Bundeswirtschaftsminister Habeck und der Emir des Golfstaats, Scheich Tamim, unterzeichneten dazu in Berlin eine gemeinsame Absichtserklärung. Vorgesehen ist unter anderem, dass Katar Flüssig-Erdgas liefert und beide Länder bei der Entwicklung von grünem Wasserstoff als Energiequelle koopieren. Man wolle von einem vertieften Wissensaustausch zu den Themen der Energiewende profitieren, hieß es. Die Bundesregierung strebt an, dass Deutschland so schnell wie möglich nicht mehr auf Erdgas aus Russland angewiesen ist. Dazu treibt sie den Bau von Flüssig-Erdgas-Terminals in Norddeutschland voran. Katar ist einer der weltgrößten Exporteure von verflüssigtem Erdgas.

