Deutschland und Kanada vereinbaren enge Energiepartnerschaft

Montreal: Deutschland und Kanada haben eine enge Energiepartnerschaft vereinbart. Vor allem beim Thema grüner Wasserstoff wolle man intensiv zusammenarbeiten, denn für dessen Zukunft werde Kanada eine ganz zentrale Rolle spielen, so Bundekanzler Scholz. Kanadas Premier Trudeau versprach auf der gemeinsamen Pressekonferenz, dass Kanada ein zuverlässiger Produzent sauberer Energie sein werde. Morgen wollen die beiden ein Abkommen über die Produktion von grünem Wasserstoff unterzeichnen, der in den nächsten drei bis vier Jahren auch nach Deutschland exportiert werden kann. Ob Kanada in den nächsten Jahren auch Flüssiggas liefert, ist hingegen noch nicht klar. Trudeau sagte zwar, Kanada prüfe alle Möglichkeiten, um den Deutschen und Europäern kurzfristig zu helfen, da sie im kommenden Winter vor einer echten Herausforderung stünden. Bisher seien die Pläne für LNG-Terminals an der Ostküste Kanadas jedoch nicht wirtschaftlich gewesen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.08.2022 21:45 Uhr