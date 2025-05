Deutschland und Israel feiern 60 Jahre Beziehungen

Berlin: Deutschland und Israel feiern heute das 60-jährige Bestehen ihrer diplomatischen Beziehungen. Dazu wird Israels Staatspräsident Herzog in der Hauptstadt erwartet. Bundespräsident Steinmeier empfängt ihn im Schloss Bellevue mit militärischen Ehren. Steinmeier wird im Gegenzug morgen nach Israel reisen. Der Doppelbesuch soll demnach die enge Freundschaft symbolisieren, die seit der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen am 12. Mai 1965 zwischen Deutschland und Israel entstanden ist. Aktuell gibt es aber große Differenzen - insbesondere, was die Politik gegenüber den Palästinensern betrifft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2025 06:00 Uhr