Deutschland und Israel erinnern an Olympia-Attentat

Fürstenfeldbruck: Anlässlich des Gedenkens an das Olympiaattentat von 1972 überfliegen die deutsche und die israelische Luftwaffe in einer gemeinsamen Kampfjet-Formation den Fliegerhorst Fürstenfeldbruck. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sprach im BR von einem "bewegenden Moment für beide Delegationen." Die Formation soll zudem an der KZ-Gedenkstätte Dachau vorbeifliegen. An einer dortigen Gedenkfeier nimmt neben Kramp-Karrenbauer auch der israelische Botschafter Issacharoff teil. Neben der Symbolkraft gehe es auch darum, das Arbeiten in einem multinationalen Verband einzuüben, so die CDU-Politikerin. Die israelischen Kampfjets bleiben noch bis Ende August in Deutschland, um an einer gemeinsamen Militärübung der beiden Länder teilzunehmen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.08.2020 09:45 Uhr