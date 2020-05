Deutschland und Frankreich wollen europäischen Corona-Aufbaufonds

Nachrichtenarchiv - 18.05.2020 17:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron streben einen europäischen Wiederaufbaufonds in Höhe von 500 Milliarden Euro an. Das teilte die Kanzlerin nach einer Videokonferenz mit Macron mit. Damit solle die Rezession in der EU durch die Corona-Krise bekämpft werden. Das deutsch-französische Papier sieht vor, dass die Mittel vor allem für Investitionen in den Bereichen des ökologischen und digitalen Wandels eingesetzt werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.05.2020 17:15 Uhr