Deutschland und Frankreich wollen bei Terrorbelämpfung besser zusammenarbeiten

31.10.2020 09:00 Uhr

Berlin: Nach dem islamistischen Anschlag von Nizza mit drei Toten wollen Bundesinnenminister Seehofer und sein französischer Kollege Darmanin die europäische Zusammenarbeit in der Terrorbekämpfung verstärkenm um terroristische Gräueltaten zu verhindern. Das Thema soll beim Treffen der EU-Innenminister Mitte November auf der Tagesordnung stehen. Am Donnerstag hatte ein illegal eingereister Tunesier laut Ermittlern drei Menschen in Nizza mit einem Messer getötet. Inzwischen ist ein weiterer Tatverdächtiger festgenommen worden. Der Mann soll am Tag vor dem Anschlag mit dem Täter in Kontakt gewesen sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2020 09:00 Uhr