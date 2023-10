Deutschland und Frankreich verurteilen Angriffe der Hamas als barbarisch

Hamburg: Deutschland und Frankreich haben den Überfall der Hamas auf Israel aufs Schärfste verurteilt. Bundeskanzler Scholz sprach nach der ersten deutsch-französischen Kabinettsklausur in Hamburg von barbarischen Angriffen auf unschuldige Zivilisten. Man stehe gemeinsam mit den USA, Großbritannien und Italien an der Seite Israels und sei sich einig, dass das Land das Recht habe, sich zu verteidigen. Wichtig sei nun, eine weitere regionale Eskalation zu vermeiden, so Scholz. Dazu stehe man mit vielen Staaten in intensivem Kontakt. Frankreichs Präsident Macron ergänzte, es gehe nun auch um Möglichkeiten für einen dauerhaften Frieden im Nahen Osten. Ein weiteres Thema der gemeinsamen Kabinettsklausur war die Migrationspolitik. Scholz und Macron wollen die Reform des europäischen Asylsystems vorantreiben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2023 12:00 Uhr