Deutschland und Frankreich legen Papier zur Entbürokratisierung vor

Berlin: Deutschland und Frankreich wollen die Datenschutzgrundverordnung überarbeiten und so für kleinere und mittlere Unternehmen den bürokratischen Aufwand reduzieren. Aus einem gemeinsamem Papier geht hervor, dass die Berichtspflichten auf ein Mindestmaß reduziert werden sollen. IN dem Papier heißt es, Ziel sei ein einfaches und verständliches Recht in der EU.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.10.2023 02:00 Uhr