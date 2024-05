Deutschland und Frankreich fordern EU-Reformen für Wirtschaftswachstum

Meseberg: Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron haben den Schulterschluss beider Länder betont. Zugleich forderten sie von der künftigen EU-Kommission Reformen für mehr Wirtschaftswachstum. Beim deutsch-französischen Ministerrat in Meseberg betonten beide Politiker die Notwendigkeit, verstärkt in moderne Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz, Quanten- oder Klimatechnologie zu investieren. "Europa wird in den kommenden fünf Jahren eine neue wirtschaftliche Dynamik brauchen", heißt es in einem gemeinsamen Papier. Macron sagte, die EU brauche einen "Investitions-Schock". - Deutschland und Frankreich wollen außerdem zusammen Langstrecken-Raketen entwickeln. Man werde gemeinsam mit Partnern eine umfassende Zusammenarbeit im Bereich weitreichender Abstandswaffen eingehen - so heißt es in einer Erklärung des deutsch-französischen Sicherheits- und Verteidigungsrates, der ebenfalls in Schloss Meseberg zusammengekommen war.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.05.2024 01:00 Uhr