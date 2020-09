Deutschland und Frankreich arbeiten an Initiative für Moria-Flüchtlinge

Nachrichtenarchiv - 10.09.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Deutschland und Frankreich arbeiten an einer gemeinsamen Initiative zur Aufnahme von Flüchtlingen aus dem abgebrannten Lager Moria auf der grieschischen Insel Lesbos. Präsident Macron kündigte an, ein gemeinsamer Vorschlag werde innerhalb der nächsten Stunden präsentiert. Darüber habe er gestern mit Kanzlerin Merkel telefoniert. Auch die griechische Regierung sei in die Initiative eingebunden. Das Ziel sei, dass möglichst viele EU-Mitgliedsstaaten Geflüchtete aufnehmen. Besonders den Minderjährigen müsse geholfen werden. Nach Macrons Worten werden die Bilder, die aus Moria zu sehen sind, den europäischen Werten nicht gerecht. - Auf Lesbos werden heute einige EU-Politiker erwartet, unter ihnen der griechische Kommission-Vize Schinas. Auch die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Göring-Eckardt, will dem durch Feuer zerstörten Lager einen Besuch abstatten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2020 13:00 Uhr