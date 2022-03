Deutschland und EU wollen weitere Waffen für Ukraine bereitstellen

Nachrichtenarchiv - 21.03.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will der Ukraine weitere Waffen liefern. Dies könne auch über Bestellungen bei Rüstungskonzernen geschehen, sagt ein Regierungssprecher in Berlin. Gleichzeitig will die EU nach den Worten von Bundesaußenministerin Baerbock ihre Finanzhilfe für die Ukraine für die Beschaffung von Waffen auf eine Milliarde Euro verdoppeln. Vor den Beratungen der Außen- und Verteidigungsminister der Union in Brüssel betonte Baerbock zudem, dass nach neuesten Schätzungen innerhalb der EU acht Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen werden müssen. Aus Sicht der Grünen-Politikerin machen es die Entwicklungen notwendig, die Menschen in ganz Europa zu verteilen. Laut EU-Dplomaten wollen die Mitgliedsstaaten diese Woche außerdem mit US-Präsident Biden über ein Ölembargo gegen Russland beraten. Nach Angaben eines hochrangigen Diplomaten wird an einer fünften Runde von Sanktionen mit neuen Vorschlägen gearbeitet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2022 15:00 Uhr