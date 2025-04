Deutschland und die USA verurteilen den russischen Anschlag auf Sumy

Sumy: Der russische Anschlag auf die ukrainische Stadt Sumy hat international Empörung ausgelöst. Der geschäftsführende Bundeskanzler Scholz sprach von einem "barbarischen Angriff". Er zeige, wie es um die angebliche russische Friedensbereitschaft bestellt sei. Russland führe seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine erbarmungslos fort, so Scholz. CDU-Chef Merz warf dem Kreml am Abend in der ARD "schwerste Kriegsverbrechen" vor. Auch EU-Ratspräsident Costa verurteilte den Angriff. Russland beweise einmal mehr, dass es diesen Krieg nur deshalb gebe und er nur deshalb weitergehe, weil Russland dies wolle. Und der US-Sondergesandte für die Ukraine, Kellogg, schrieb im Onlinedienst X, der Angriff überschreite die Grenzen des Anstands. - Bei dem Raketenangriff auf Sumy im Nordosten der Ukraine kamen mehr als 30 Menschen ums Leben, fast 100 wurden verletzt. Die Attacke erfolgte nach ukrainischen Angaben bei einer Palmsonntags-Feier im Zentrum der Stadt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2025 23:00 Uhr