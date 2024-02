Deutschland und die Ukraine schließen Sicherheitspakt

Berlin: Kanzler Scholz und der ukrainische Präsident Selenskyj haben eine Sicherheitsvereinbarung unterzeichnet. Im Anschluss sagte Scholz, das Dokument könne in seiner Bedeutung kaum überschätzt werden. Selenskyj dankte der Bundesregierung und dem deutschen Volk für die Unterstützung. Die deutsche Hilfe sei "lebenswichtig für die Ukraine, für unsere Kämpfer an der Front", so Selenskyj. In der Vereinbarung sagt Deutschland der Ukraine unter anderem Waffen im Wert von rund 1,1 Milliarden Euro und Munition zu. Am Abend unterzeichnete Selenskyj auch in Paris ein entsprechendes Papier. Darin sichert Frankreich der Ukraine für das laufende Jahr bis zu drei Milliarden Euro zusätzlicher Militärhilfe zu.

