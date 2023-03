Deutschland und Dänemark vertiefen Energie-Partnerschaft

Kurzmeldung ein/ausklappen Warnstreik am Montag trifft auch Großraum München

München: Die für Montag angekündigten bundesweiten Verkehrsstreiks haben auch in Bayern massive Auswirkungen. In der Landeshautstadt werden keine S-Bahnen, und nach Aussage der Münchner Verkehrsgesellschaft nur vereinzelt U-Bahnen, Busse oder die Tram fahren. Auch in anderen Städten wie Nürnberg, Augsburg, Schweinfurt oder Passau ist mit Einschränkungen im Nahverkehr zu rechnen. Das Kultusministerium hat deshalb eine Sonderreglung für Schüler und Schülerinnen bekannt gegeben. Demnach dürfen sie dem Präsenzunterricht fernbleiben, falls sie keine Fahrtmöglichkeit haben. Die Schule müsse aber auf jeden Fall informiert werden. Am Münchner Flughafen wird schon am Sonntag der reguläre Betrieb eingestellt. Die Deutsche Bahn will am Montag den gesamten Fernverkehr in Deutschland ruhen lassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2023 16:00 Uhr