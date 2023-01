Deutschland und Chile vereinbaren Gedenkstätte auf dem Gelände der ehemaligen Colonia Dignidad

Nachrichtenarchiv - 30.01.2023 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Santiago de Chile: Deutschland und Chile wollen mit einer Gedenkstätte an die Opfer der früheren Sektensiedlung Colonia Dignidad in dem südamerikanischen Land erinnern. Bundeskanzler Scholz und der chilenische Präsident Boric sprachen sich nach einem Treffen in Santiago de Chile gemeinsam dafür aus. Die Bundesregierung unterstütze das Vorhaben und werde sich entsprechend beteiligen, so Scholz. Boric bedankte sich für die Bereitschaft Deutschlands, zur Suche nach der Wahrheit beizutragen. Die von dem deutschen Laienprediger Paul Schäfer 1961 gegründete Colonia Dignidad hatte sich zu einem Ort des Schreckens entwickelt. Jahrzehntelang ließ er die Sektenmitglieder dort ohne Lohn arbeiten, riss Familien auseinander und missbrauchte Kinder. Während der Militärdiktatur unter General Augusto Pinochet wurden auf dem riesigen Areal Regimegegner gefoltert und ermordet.

