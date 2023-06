Deutschland und Brasilien wollen faire Einwanderung

Meldungsarchiv - 05.06.2023 20:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Brasilia: Deutschland will künftig verstärkt Fachkräfte aus Brasilien anwerben. Arbeitsminister Heil hat dazu in der Hauptstadt Brasilia eine entsprechende Absichtserklärung mit seinem Kollegen Marinho unterzeichnet. Es geht dabei vor allem um Pflegekräfte, von denen in Deutschland zehntausende fehlen. Laut Heil ist hingegen in Brasilien jede zehnte Pflegekraft arbeitslos. Für den Arbeitsminister sowie für Außenministerin Baerbock ist das Land die erste Station ihrer mehrtägigen Südamerika-Reise. Baerbock rief inzwischen Präsident Lula da Silva dazu auf, im Russland-Ukraine-Konflikt an einem Stran zu ziehen. Brasilien hat den Krieg zwar verurteilt, kritisiert aber die Militärhil

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2023 20:00 Uhr