Deutschland und Belgien bemühen sich um Lösung für Syrer

11.07.2020 10:00 Uhr

New York: Deutschland und Belgien bemühen sich weiter um Hilfslieferung für Syrien. Man sei bereit, rund um die Uhr zu arbeiten, erklärte der deutsche Botschafter bei den Vereinten Nationen, Heusgen. Die Mitglieder des UN-Sicherheitsrates rief er dazu auf, an die Millionen Syrer zu denken. Das deutsch-belgische Papier soll womöglich noch am Wochenende zur Abstimmung gestellt werden. Zuvor hatten Russland und China im UN-Sicherheitsrat erneut ihr Veto gegen eine Verlängerung der Hilfen eingelegt. Diese hätten ein weiteres halbes Jahr durch zwei Grenzübergänge aus der Türkei erfolgen sollen. Das Mandat für dieses grenzüberschreitende Hilfsprogramm lief in der Nacht aus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.07.2020 10:00 Uhr