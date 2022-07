Deutschland und Ägypten wollen Energiepartnerschaft ausbauen

Nachrichtenarchiv - 18.07.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Deutschland und Ägypten wollen bei der Versorgung mit Gas und Wasserstoff eine engere Partnerschaft vereinbaren. Am Rande des Petersberger Klimadialogs sagte Bundeskanzler Scholz, es gehe bei der Energiesicherheit Deutschlands derzeit vor allem darum, zu diversifizieren. Er kündigte bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit den ägyptischen Präsidenten Sisi an, die Versorgung mit Gas aus Ägypten auszubauen. Auch beim Thema Wasserstoff wolle man enger kooperieren. Wasserstoff spiele bei der Transformation der Wirtschaft Deutschlands künftig eine immer größere Rolle. Diesen werde man auch selbst herstellen, zum größten Teil aber importieren. Scholz und Sisi betonten beide, dass trotz der Herausforderungen durch den Ukraine-Krieg der Klimaschutz weiter vorangetrieben werden müsse. Deutschland und Ägypten sind Ausrichter des Klimadialogs, der die Weichen für die Weltklimakonferenz im November in Sharm el Sheikh stellen soll.

