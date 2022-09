Deutschland übernimmt Kontrolle über Rosneft-Tochterunternehmen

Nachrichtenarchiv - 16.09.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der staatliche russische Energiekonzern Rosneft muss die Kontrolle über seine Tochterunternehmen in Deutschland abgeben. Sie unterstehen künftig treuhänderisch der Bundesnetzagentur und müssen deren Weisungen folgen. Das betrifft in erster Line die für Ostdeutschland sehr wichtige PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt, aber auch zwei weitere Raffinerien in Baden-Württemberg und Bayern. Gleichzeitig stellt die Bundesregierung eine Milliarde Euro an Hilfe bereit. Der Großteil fließt an PCK, damit dort auch weiterhin Öl zu Benzin und Diesel verarbeitet wird und die 1.200 Arbeitsplätze in der Raffinerie erhalten bleiben. In Schwedt kommt die russische Ölpipeline Druschba an. Ab 1. Januar will Deutschland aber kein Öl mehr aus Russland kaufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2022 18:00 Uhr