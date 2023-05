Deutschland übernimmt Führung bei Sahel-Entwicklungshilfe

Kurzmeldung ein/ausklappen Baerbock strebt globale Allianz für erneuerbare Energien an

Berlin: Deutschland strebt offenbar eine globale Allianz zum Ausbau erneuerbarer Energien an. Nach den Worten von Außenministerin Baerbock will sich die Bundesregierung auf der nächsten Weltklimakonferenz in Dubai dafür einsetzen, um die Erderwärmung zu begrenzen. Das kündigte Baerbock zum Auftakt des Petersberger Klimadialogs in Berlin an. Der Gastgeber der Weltklimakonferenz, Sultan Ahmed al-Dschaber, stimmte dem Ziel zu. Die Erneuerbaren Energien müssten ihre Kapazität bis 2030 verdreifachen und dann bis 2040 noch einmal verdoppeln. Man wolle die Förderung von Wasserstoff unterstützen und die Speicherung von Kohlendioxid ermöglichen. Al-Dschaber ist Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emirate, aber auch Chef des staatlichen Ölkonzerns Adnoc. Deshalb steht er als Repräsentant der Weltklimakonferenz in der Kritik.

