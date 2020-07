Deutschland übernimmt die EU-Ratspräsidentschaft

Das Wetter: In der Nacht örtlich Gewitter, Abkühlung auf 17 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend häufig Sonne, vereinzelt kräftige Schauer und Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in Teilen Schwabens und im äußersten Südosten Bayerns. Auch in der Nacht einzelne, teils heftige Schauer und Gewitter, Abkühlung auf 17 bis 13 Grad. Morgen unbeständig. Von Freitag an freundlich mit längerem Sonnenschein und einigen Wolken, an den Alpen einzelne Schauer. Höchstwerte am Tag 18 bis 26 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.07.2020 18:00 Uhr