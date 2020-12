Deutschland trifft in WM-Quali unter anderem auf Rumänien und Island

Maskenpflicht in Zügen wird in Bayern weitgehend eingehalten

München: Polizei und Betreiber öffentlicher Verkehrsmittel haben heute in ganz Bayern die Einhaltung der Maskenpflicht überwacht. Die Kontrollen fanden im Rahmen eines bundesweiten Aktionstages statt. In einer ersten Zwischenbilanz sagte Innenminister Herrmann, dass sich die meisten Fahrgäste vorbildlich an die Maskenpflicht gehalten hätten. Leider gebe es aber immer wieder den ein oder anderen, der leichtfertig oder gar absichtlich ohne Mund-Nasen-Bedeckung unterwegs sei, so Herrmann. Bis zum Mittag seien etwa 700 Verstöße festgestellt worden. Eine Bilanz zu der Kontrollaktion will das Innenministerium morgen bekanntgeben. Mit Beginn der Woche verdoppelte die Bahn auch die Kontrollen der Maskenpflicht im Fernverkehr. In bis zu 50 Prozent der Züge sind demnach den ganzen Monat Sicherheitsteams an Bord.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2020 23:00 Uhr