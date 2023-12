Deutschland trifft im EM-Eröffnungsspiel auf Schottland

Hamburg: Der Fußballverband UEFA hat die Gruppen für die EM in Deutschland im nächsten Jahr ausgelost. Deutschland trifft im Eröffnungsspiel in München am 14. Juni auf Schottland. Die weiteren Gruppengegner sind Ungarn und die Schweiz. Dazu sagte Bundestrainer Nagelsmann wörtlich: "Das ist keine Todesgruppe, aber es gibt keine wirklich schlechten Gegner." Das Abendspiel der Bundesliga gewann Stuttgart mit 2:0 gegen Bremen. Zuvor spielten: Leipzig - Heidenheim 2:1, Mönchengladbach - Hoffenheim ebenfalls 2:1 und Bochum - Wolfsburg 3:1. Der FC Bayern hatte sein für heute angesetztes Heimspiel gegen Union Berlin wetter-bedingt abgesagt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2023 21:00 Uhr