Deutschland trifft bei Frauen-Fußball-EM auf Österreich

Diskussion über vierte Corona-Impfung wird lebhafter

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach rät auch Menschen unter 60 Jahren zur vierten Corona-Impfung - stößt damit aber auf Widerspruch. Lauterbach sagte dem Spiegel, wenn jemand den Sommer genießen und kein Risiko eingehen wolle, würde er in Absprache mit dem Hausarzt auch Jüngeren die Impfung empfehlen. Der Chef der Ständigen Impfkommission, Mertens, entgegnete in der "Welt am Sonntag", er kenne keine Daten, die einen Ratschlag unter dem Motto "viel hilft viel" rechtfertigten. Die Empfehlung seiner Kommission, wonach sich Menschen über 70, Vorerkrankte und Pflegepersonal die vierte Dosis verabreichen lassen sollen, halte er nach wie vor für richtig. Dass die EU-Gesundheitsbehörde und die EU-Arzneimittelbehörde die Altersgrenze in dieser Woche auf 60 festsetzt hatten, sei aber vertretbar, so Mertens weiter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2022 23:00 Uhr