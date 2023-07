Deutschland trifft bei der Fußball-WM auf Kolumbien

Meldungsarchiv - 30.07.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Zum Sport: In ihrem zweiten WM-Spiel treffen Deutschlands Fußballerinnen in Sydney auf Kolumbien. Mit einem Sieg könnte sich die Auswahl von Bundestrainerin Voss-Tecklenburg vorzeitig für das Achtelfinale qualifizieren. Das Spiel gegen den Südamerika-Vizemeister gilt als Härtetest für die Deutschen. Voss-Tecklenburg sagte, sie erwarte ein sehr enges, attraktives und intensives Spiel. Anpfiff ist um 11:30 Uhr. BR24 und das Erste übertragen das Spiel. In der 2. Fußball-Bundesliga hat Absteiger Hertha BSC einen Fehlstart hingelegt: Hertha musste sich am Abend bei Fortuna Düsseldorf mit 0:1 geschlagen geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.07.2023 06:00 Uhr