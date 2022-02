Deutschland-Trend: Mehr als die Hälfte der Deutschen für Impfpflicht

Nachrichtenarchiv - 04.02.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Etwas mehr als die Hälfte der Deutschen spricht sich laut dem ARD-Deutschlandtrend für eine allgemeine Corona-Impfpflicht aus. Weitere zwölf Prozent der Befragten befürworten eine Impfpflicht ab 50 Jahren. Grundsätzlich gegen eine gesetzliche Impf-Vorschrift hat sich gut ein Drittel ausgesprochen, ein Großteil davon sind Anhänger der AfD, aber auch Wähler von FDP und der Linken. Was die aktuell geltenden Corona-Regeln angeht, bewerten sie 44 Prozent der Deutschen als angemessen - das sind zwei Prozentpunkte mehr als noch Anfang Januar. Für den ARD-Deutschlandtrend wurde auch nach den heute beginnenden Olympischen Spielen in China gefragt. Zwei Drittel finden es falsch, die Spiele an das Land vergeben zu haben, vor allem wegen der politischen Lage dort, aber auch wegen der Eingriffe in die Umwelt, um Sportstätten zu errichten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2022 06:00 Uhr